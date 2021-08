Barcellona, buona la prima in Liga: 4-2 contro la Real Sociedad

Quattro gol e tre punti per il Barcellona alla sua prima gara ufficiale senza Lionel Messi. Il nuovo Barça ottiene una buona vittoria con una prestazione convincente segnata dalle reti di Piqué, Sergi Roberto e Braithwaite, autore della prima doppietta in Liga che chiude il 4-2 contro la Real Sociedad che è andata in gol con Lobete e Oyarzabal.

Foto: Twitter Barcellona