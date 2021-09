Barcellona, bestia nera Muller: 7 gol in 6 gare per il tedesco contro i catalani

Nessuno come Thomas Muller contro il Barcellona in Champions. Il tedesco del Bayern Monaco è una vera e propria bestia nera per i catalani. Suo il gol che al 45′ decide la gara al Camp Nou. Si tratta del settimo gol in sei gare contro i blaugrana, un record assoluto.

Muller mise a segno una doppietta in quel clamoroso 2-8 dell’estate 2020, che proiettò poi il Bayern di Flick alla conquista della Champions.

Foto: Twitter Bayern