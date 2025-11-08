Barcellona, Bernal via in prestito a gennaio

08/11/2025 | 11:33:31

Il futuro di Bernal potrebbe essere lontano da Barcellona. Rientrato a settembre da un grave infortunio al ginocchio, da allora, il giovane centrocampista è stato utilizzato solo sporadicamente, giocando solo pochi minuti in altre tre partite (contro Oviedo, PSG e Olympiacos), ed è rimasto in panchina per le ultime tre partite dei blaugrana. Secondo Mundo Deportivo, il Barça sta gestendo la situazione della sua giovane stella con cautela e pazienza, non volendo affrettare il rientro del giocatore dopo un recupero delicato. Secondo il quotidiano spagnolo non è da escludere un prestito a gennaio del centrocampista, rientrato da un grave infortunio e che non trova lo spazio necessario per crescere tra le fila dei catalani.

Foto: Instagram Barcellona

