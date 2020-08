Barcellona-Bayern, le probabili formazioni

Sarà una grande sfida quella di domani sera tra Barcellona e Bayern Monaco, due tra le favorite per la vittoria della Champions League. Una gara dal sapore di finale anticipata. I blaugrana, reduci dal 3-1 al Napoli di Gattuso, vorrebbero dare un senso a una stagione non esaltante, culminata con il mancato titolo in Liga; discorso diverso per i bavaresi, pronti a inseguire il sogno “triplete”, e caricati dal poker rifilato al Chelsea che ha legittimato le ambizioni dei tedeschi. Sponda Barça, Setien potrà contare nuovamente su Vidal e Busquets, scontata la squalifica; in avanti quasi scontata la conferma del trio delle meraviglie Messi-Griezmann-Suarez. Per il Bayern un’unica defezione, Pavard, poi squadra al completo. Anche in questo caso, scontato Lewandowski come terminale offensivo. Sarà spettacolo assicurato.

Queste le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Alcantara; Coman, Mueller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Foto: profilo Twitter Barcellona