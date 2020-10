Sono state raggiunte 16.521 firme per la “Mes que una Mociò“, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Bartomeu. I promotori lo hanno comunicato tramite un tweet, evidenziando come il numero di sottoscrizioni sia sufficiente a far prendere in esame da parte del Consiglio dei soci del Barcellona le dimissioni del numero uno del club e del CdA.

Foto: sito ufficiale Barcellona