Barcellona: Bartomeu aggrappato alla poltrona, ma per quanto? Koeman avanza

Bartomeu non molla. Neanche una debacle come quella contro il Bayern, neanche una stagione fallimentare come quella che si sta concludendo, hanno portato il numero uno del club a chiedere scusa e togliere il disturbo. Salteranno altre teste, non la sua. Almeno per ora, almeno fino a quando non gli presenteranno il conto. Abidal è una di queste, ma non sarà l’unica. La rifondazione della squadra sarà automatica, pochi gli intoccabili. Il contratto di Messi dovrà prima o poi essere preso in considerazione. Domani un giorno caldissimo per il dopo Setièn: tra i contatti con Xavi e quelli con Pochettino, da ieri pomeriggio la stampa spagnola rilancia la candidatura di Ronald Koeman, ct dell’Olanda dal 2018, ex blaugrana pronto a tornare. Ma sono scenari che possono cambiare da un momento all’altro.

Foto: Marca