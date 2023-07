Barcellona, aumenta la fiducia per Arda Guler

Aumenta la fiducia in casa Barcellona per chiudere l’operazione Arda Guler. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia la missione di Deco a Istanbul sembra poter fare buoni frutti. La novità riguarda le tempistiche dell’affare che potrebbe essere chiuso entro questa sessione di mercato. Resta la concorrenza del Real, ma il Barcellona sta accelerando. Il Milan ci aveva pensato e provato, ma poi è entrato in un’asta infinita. La clausola è di 17,5 più commissioni e possibile percentuale sulla futura rivendita.

Foto: facebook Fenerbahce