Barcellona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

Alle 21, super match in Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid che vale per il primo posto in Liga.

Queste le formazioni ufficiali:

Barcellona (4-3-3): Inaki Pena; Koundé, Cubarsi, Inigo, Balde; Pedri, Casado, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fermin. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez.. Allenatore: Diego Simeone

Foto: liga