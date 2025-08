Barcellona, assalto dalla Premier per Fermín López: Flick alza il muro

02/08/2025 | 23:20:02

Il grande rendimento di Fermín López nella scorsa stagione – 46 presenze, 8 reti e 10 assist tra Liga e coppe – non è passato inosservato, soprattutto oltre i confini spagnoli. Il centrocampista classe 2003, diventato una pedina chiave nel nuovo Barcellona di Hansi Flick, è finito nel mirino di due big della Premier League: Chelsea e Manchester United, pronte a mettere sul tavolo un’offerta da 70 milioni di euro. Tuttavia, secondo il quotidiano Sport, il tecnico tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi del suo “dodicesimo uomo”. Per Flick, Fermín rappresenta un’arma tattica decisiva, in grado di cambiare il volto delle partite nella mezzora finale. L’arrivo di Marcus Rashford ha alzato ulteriormente il livello della concorrenza tra le linee, ma il ruolo di Fermín resta intoccabile nelle idee dell’allenatore. Resta da capire se la dirigenza catalana riuscirà a resistere alle sirene inglesi o se le necessità economiche finiranno per influenzare le scelte di mercato.

Foto: Instagram Barcellona