Barcellona, Araujo ancora indisponibile: andrà a Gerusalemme per un viaggio spirituale

09/12/2025 | 16:35:19

Araujo è ancora assente in casa Barcellona. Lo stop per il difensore potrebbe ancora protrarsi a lungo e secondo quanto riporta Mundo Deportivo, in questo momento di difficoltà esistenziale, Araujo starebbe trovando rifugio nella religione. Il difensore è in partenza per Gerusalemme, dove lo attende un viaggio spirituale per visitare i luoghi più sacri della cristianità e cercare aiuto per superare le sue difficoltà. Il club spagnolo ci sta mettendo il massimo del supporto per far ritrovare al calciatore la serenità mentale. Una pausa spirituale per Araujo, che costringerà il Barcellona a fare ancora a meno di lui.

Foto: Instagram Araujo