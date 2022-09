Barcellona, approvato il budget di 1,255 miliardi. Previsto un profitto di 274 milioni alla fine della stagione

Il Consiglio di amministrazione del Barcellona ha approvato il bilancio per la stagione 2022/23 pari a 1.255 miliardi di euro. La dirigenza del club blaugrana – come si può leggere sul sito ufficiale del Barça – ha previsto un profitto di 274 milioni di euro al termine della stagione in corso. Alla fine della stagione precedente, il consiglio ha chiuso l’esercizio finanziario 2021/22 con un fatturato di 1,017 miliardi di euro e un profitto di 98 milioni di euro.

