Barcellona, ancora un infortunio per Dembelé: stop di un mese, salta l’Inter

Non c’è pace per Ousmane Dembelé. Il Barcellona dovrà nuovamente fare a meno dell’esterno offensivo francese: l’ex Dortmund, durante l’ultima gara di Champions, ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Dembelé salterà così i big match di Liga contro Real e Atletico, oltre che la sfida di Champions contro l’Inter del prossimo 10 dicembre.

Foto: ITV