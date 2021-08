Barcellona, altro video per salutare Messi: “Da bambino a GOAT”

Sui social del Barcellona è apparso un secondo video per salutare Lionel Messi, a poche ore dal clamoroso mancato rinnovo coi blaugrana. Una notizia anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia nel pomeriggio, che ha trovato conferme in serata con il comunicato ufficiale dei catalani.

Le immagini mostrano la crescita che ha avuto il campione di Rosario con la maglia del Barça, “Da bambino a GOAT. Leggenda”:

From boy to goat. pic.twitter.com/G0JPpPi5WC — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Foto: Twitter Champions League