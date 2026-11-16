Barcellona, allarme Cubarsí: problema all’ileopsoas. De Jong stringe i denti. Il comunicato del club

16/11/2026 | 15:58:29

Il Barcellona monitora le condizioni di due pedine importanti in vista della sfida contro il Villarreal. Pau Cubarsí è alle prese con un problema muscolare al flessore dell’anca e la sua presenza dipenderà dai progressi nei prossimi giorni. Frenkie de Jong, invece, ha riportato uno stiramento al muscolo otturatore, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione: “Pau Cubarsí soffre di un problema muscolare al flessore dell’anca (ileopsoas). La sua disponibilità per la partita contro il Villarreal dipenderà dal suo recupero. Frenkie de Jong ha riportato uno stiramento al muscolo otturatore. Sarà comunque disponibile per la partita contro il Villarreal”.

foto: instagram De Jong