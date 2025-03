Barcellona alla ricerca del post Lewandowski: nel mirino c’è Isak

Isak è, senza ombra di dubbio, uno degli attaccanti più intriganti al momento. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, avrebbe bisogno di un’alternativa valida a Lewandowski che compirà 37 anni ad agosto. Nonostante ciò, la società blaugrana non sarebbe l’unica ad averlo messo nel mirino. In Premier League ci sarebbero Arsenal, Manchester United e Liverpool, ma attenzione anche al PSG e al Bayern Monaco che starebbero sondando l’ipotesi. La valutazione del club inglese per lo svedese andrebbe oltre i 100 milioni di euro, con il Barça che dovrà stare attento soprattutto in termini di fair play finanziario.

FOTO: Instagram Isak