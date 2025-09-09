Barcellona, al via la nuova avventura di Thiago Alcantara

09/09/2025 | 15:55:26

Thiago Alcantara è tornato al Barcelona, questa volta però l’ex calciatore della cantera blaugrana lo ha fatto nelle vesti di membro dello staff tecnico dell’allenatore Hansi Flick. La vecchia conoscenza di Bayern e Liverpool, stando a quanto riferisce Sport, è giunto in sede quest’oggi, alla Ciutat Esportiva, per il suo primo giorno di lavoro. Un ritorno al passato per Thiago Alcantara.

Foto: Instagram Thiago Alcantara