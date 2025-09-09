TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Barcellona, al via la nuova avventura di Thiago Alcantara

09/09/2025 | 15:55:26

article-post

Thiago Alcantara è tornato al Barcelona, questa volta però l’ex calciatore della cantera blaugrana lo ha fatto nelle vesti di membro dello staff tecnico dell’allenatore Hansi Flick. La vecchia conoscenza di Bayern Liverpool, stando a quanto riferisce Sport, è giunto in sede quest’oggi, alla Ciutat Esportiva, per il suo primo giorno di lavoro. Un ritorno al passato per Thiago Alcantara.
Foto: Instagram Thiago Alcantara