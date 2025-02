Barcellona, al via il piano rinnovi di Raphinha, Yamal e Koundé

Il futuro, il Barcellona, ce l’ha in casa. È il concetto che il direttore sportivo Deco ha spiegato in una recente intervista. Il club blaugrana ha formato la sua solita ossatura già anni fa, con acquisti importanti e rinnovi considerevoli, e coerentemente con le condizioni economiche precarie della società, il mercato delle prossime sessioni sarà con ogni probabilità concreto e di puro assestamento. Dopo i recenti rinnovi di Pedri , Gavi, Cubarsì e Araujo, secondo Mundo Deportivo Deco e la dirigenza sono pronti ad avviare il secondo piano rinnovi, che invece comprenderà Raphinha (leader indiscusso della squadra), la stella Yamal e Koundé. A margine, invece, Frenkie de Jong, il cui futuro dipenderà dalle prestazioni dei prossimi mesi, oltre che chiaramente dal volere dello stesso giocatore. Il suo caso è un po’ più urgente rispetto a quelli sopra citati, perché il suo contratto scade nel 2026 e il Barcellona non vuole giocatori in rosa con la scadenza al termine della stagione. Proprio per questo verrà presa una decisione prima di giugno.

Foto: Insta Barcellona