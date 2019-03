Barcellona ai quarti di Champions, ma Valverde perde Dembelé: out 3-4 settimane

Il Barcellona ieri sera ha staccato il pass per i quarti di Champions, ma dall’infermeria arrivano brutte notizie. Valverde perde infatti Ousmane Dembelé: l’attaccante francese ha accusato un problema fisico durante la sfida contro il Lione e gli esami svolti questa mattina hanno evidenziato un problema al tendine del ginocchio, che lo costringerà ad almeno tre/quattro settimane di stop.

❗ INJURY NEWS | Ousmane Dembélé has a tear in his left hamstring. See how long he'll be out 👉 https://t.co/vz4GblCRZW pic.twitter.com/nfF42NQok1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2019