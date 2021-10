Barcellona, Aguero sulla via del rientro. Può esserci subito dopo la sosta

Conto alla rovescia per l’esordio di Sergio Agüero con la maglia del Barcellona. L’attaccante argentino potrebbe infatti tornare a disposizione di Ronald Koeman per la sfida del 17 ottobre contro il Valencia, subito dopo la sosta per le Nazionali. L’ex giocatore del Manchester City, infortunatosi durante il precampionato, ha lavorato oggi alla Ciutat Deportiva insieme ai fisioterapisti e ai preparatori. Il suo recupero procede nel migliore dei modi e non è esclusa la convocazione al rientro dopo la sosta.

Una buna notizia per i catalani che stanno attraversando un periodo nerissimo, con i risultati che non arrivano e il ritorno del “Kun” può essere certamente un’ottima notizia.