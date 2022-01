Il Barcellona attraverso i propri profili social ha annunciato di aver tesserato ufficialmente come giocatore della prima squadra Nico Gonzalez, centrocampista classe 2002: “Nico González, precedentemente tesserato come giocatore del Barça B, ora è stato tesserato con LaLiga come giocatore della prima squadra dell’FC Barcelona”.

FOTO: Twitter Barcellona