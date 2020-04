Barcellona, a giugno si decide il futuro di Semedo: ecco le due opzioni

Nelson Semedo è arrivato al Barcellona nell’estate 2017, venendo pagato ben 30 milioni di Euro. Ad oggi, non è riuscito ad affermarsi nel club blaugrana, e il suo futuro è più incerto che mai. Dopo che inizialmente il ragazzo era stato messo sul mercato, la dirigenza blaugrana gli aveva offerto un rinnovo contrattuale fino al giugno 2025, interrompendo poi, improvvisamente, tutte le trattative. Per ora, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo MARCA, i discorsi sono tutti rimandati all’estate, quando il Barça deciderà se acquistare o meno Emerson dal Betis Siviglia. In caso di arrivo del brasiliano, Semedo lascerà il club catalano; in caso contrario, invece, si discuterà nuovamente il suo rinnovo.

Foto: AS