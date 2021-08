Barça TV ha deciso di salutare Leo Messi con uno speciale, in onda questa sera, che raccoglie tutte le sue reti in blaugrana. La trasmissione inizierà alle 23.15 e avrà una durata di cinque ore e quindici minuti, in cui si potranno ammirare tutti i 683 gol della Pulga con i colori del Barcellona.