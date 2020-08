Barça, Setien: “Lewandowski? Non è all’altezza di Messi”

Sarà una sfida di fuoco quella di domani tra Barcellona e Bayer. Ad accendere la miccia ci ha pensato subito l’allenatore blaugrana, nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Lewandowski? Un campione, ma non credo sia al livello di Messi. Sta attraversando un momento fantastico, ma anche Leo e si è visto contro il Napoli”. Queste le parole di Setien, che preannuncia una gara equilibrata: “Il Bayern è sempre favorito, vi ho giocato e so cosa si prova. Ma domani giocano contro di noi e per me il Barcellona è la squadra più forte del mondo. Non credo quindi vi sia una vera favorita, alla fine la spunterà chi lo desidererà maggiormente raggiungere la semifinale”.

Foto: profilo Twitter Barcellona