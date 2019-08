Malcom, nuovo esterno offensivo dello Zenit, ha parlato del suo recente approdo in Russia dopo l’esperienza al Barcellona: “Voglio stare qui, lavorare sodo e scrivere la storia del club. Ciò che si dice in Brasile è falso, sono felice di essere allo Zenit. Questa è una tappa importante della mia carriera e non penso al passato”.

Foto: Zenit Twitter