Barça, senti Laporta: “Mi candiderò per il dopo Bartomeu. Allenatore? Xavi e Guardiola…”

Joan Laporta, ex presidente del Barcellona dal 2003 al 2010, ha confermato l’intenzione di candidarsi per le prossime elezioni previste per il 2021: “Sto lavorando per presentarmi alle elezioni del Barcellona previste per il 2021, al termine del mandato di Josep Maria Bartomeu. Riportare Xavi a Barcellona nel ruolo di allenatore? Xavi vive per il calcio, e lui che deve decidere quando arriverà il suo momento. Bisogna pensare che nel 2021 ci saranno ancora giocatori che erano compagni di squadra di Xavi, ed è lui che deve essere pronto a dirigere i suoi vecchi compagni, che non è una cosa semplice. In qualsiasi casa però, Xavi è una persona onesta che sa molto di calcio. Sono sicuro che farà la scelta giusta, prima o poi allenerà il Barcellona. Per quanto riguarda l’allenatore ho pensato ad alcuni candidati, parlerò con la persona giusta solo quando sarà il momento. Guardiola? Mi piacerebbe molto, ma Pep è al Manchester City. E’ un punto di riferimento per il Barcellona, molti catalani sarebbero contenti se tornasse ad allenare i blaugrana”.

Foto: dreamteamfc.com