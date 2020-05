Barça, ritorno agli allenamenti da dimenticare per Umtiti: il difensore subito ko

Ritorno agli allenamenti da dimenticare per Samuel Umtiti. Il difensore francese del Barcellona, come reso noto dal club blaugrana, ha riportato subito un infortunio muscolare al soleo della gamba destra durante la seduta individuale. Per il classe 1993 da valutare l’entità del problema: maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.

[❗ÚLTIMA HORA] Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. pic.twitter.com/Dau4lFReXk — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 9, 2020

Foto: Twitter personale Umtiti