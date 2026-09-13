Barça: Raphinha serve due assist ma non eguaglia il record di Ibra e Cesar. Non riesce a segnare in tutte le prime 5 di Liga

13/09/2026 | 19:05:59

Il Barcellona continua a vincere, segnare valanghe di gol e macinare punti in Liga. Buona parte dell’avvio stratosferico della squadra di Flick è merito di Raphinha, autore di 8 gol fra campionato e Champions. Nella sfida di oggi pomeriggio, in casa del Levante, avrebbe potuto raggiungere Ibrahimovic e Cesar come uno dei tre giocatori nella storia blaugrana ad essere andati in gol nelle prime cinque partite di Liga. Nonostante l’ennesima goleada, questa volta sono stati 4 i gol rifilati al malcapitato avversario di turno, Raphinha si è “limitato” a fornire due assist per Xavi Espart e Lamine Yamal, poi autore di una doppietta.

Foto: Instagram Barcellona