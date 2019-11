Barça, presentata la maglia celebrativa per i 120 anni. Torna la Senyera

Il Barcellona ha presentato nuova maglia celebrativa per i 120 anni di storia. La camiseta sarà indossata dalle prime squadre maschile e femminile in varie occasioni nel corso della stagione e probabilmente farà il suo debutto ufficiale al Wanda Metropolitano il 1° dicembre in occasione della sfida con l’Atletico Madrid. Torna, dunque, la Senyera, nota anche come la bandiera catalana e lo slogan è Ho portem dins (lo portiamo dentro). A seguire il video pubblicato su Twitter dal club blaugrana:

Foto: sito ufficiale Barcellona