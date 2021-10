Barça, Planes: “Siamo a un livello inferiore rispetto al passato. Ma ho visto un ottimo atteggiamento”

Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona, ha parlato così del Clasico perso ieri contro il Real Madrid e del momento di difficoltà generale che sta vivendo il club catalano: “Non abbiamo i giocatori del livello e della personalità di quelli del passato, è una squadra in costruzione. Il Real ha creato tre occasioni e ha segnato due reti. L’occasione di Dest è stata decisiva nell’andamento della partita. Ci resta l’amaro in bocca per il risultato. Non posso essere scontento della partita, dell’atteggiamento e del comportamento”.