Barça, parla Setien: “Su Messi solo speculazioni. Io in bilico? Non ci perdo un minuto a pensarci”

Quique Setien, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Villarreal: “Griezmann? E’ un grande professionista, è un giocatore che può capire questa situazione. È molto positivo e so che possiamo contare su di lui al 100%. Quando gioca lui mi chiedete di Ansu Fati e viceversa. Non tutti possono giocare e io non faccio i capricci quando scelgo i giocatori, non posso di certo metterli tutti in campo. Prendo delle decisioni e mi assumo delle responsabilità. Le voci sul futuro di Messi? Io vedo Leo in allenamento. Sta bene e si allena bene. Sono tutte speculazioni sul suo conto. Io in bilico? Quando i risultati non arrivano è sempre così. Ma io non ci perdo un minuto a pensarci. Non è certo la prima volta che accade”.

Foto: sito ufficiale Barcellona