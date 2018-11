Rafinha precisa: “Fraintese le dichiarazioni di mio padre. Sono ancora un giocatore del Barça”

Rafinha, centrocampista brasiliano rientrato al Barcellona dopo il prestito all’Inter, ha parlato della sua situazione facendo una precisazione in merito alle dichiarazioni rilasciate dal padre-agente Mazinho alcuni giorni fa: “Credo che le dichiarazioni che ha rilasciato l’altro giorno mio padre siano state fraintese. Se non vengo convocato – afferma l’ex nerazzurro sulle frequenze di Ciudad Condal – sono io il primo a correre di più il giorno seguente: questo è l’insegnamento che mi ha dato. Devo solo fare uno sforzo in più, qui c’è una competitività enorme e può succedere di non essere convocato. Il mio futuro? Sono un giocatore del Barcellona e sono completamente impegnato per questo club”.

Foto: Marca