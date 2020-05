Barça, parla il vicepresidente: “La nostra situazione economica è solida. Ecco perché…”

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Espn soffermandosi sulla situazione in casa blaugrana: “Molti si chiedono se il nostro club soffrirà economicamente, e se questo comporterà un abbassamento dell’eccellenza del nostro livello sportivo, ma non sarà così. La nostra situazione economica di base è solida. Ecco perché questo non ci influenzerà come succederà ad altri club”.