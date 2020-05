Barça, la stoccata dell’ex presidente Gaspart: “Se il Real fosse stato primo, avrebbero chiuso il campionato”

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sport lanciando una pesante frecciatina al Real Madrid: “Se il Real fosse stato primo alla sospensione del campionato, l’avrebbero chiuso così – le sue parole -. Neymar? Mi piacerebbe rivederlo in blaugrana. So che può dare un grosso contributo. Quello che non conosco sono le clausole. Perdonerei quel che ha fatto per andarsene: mi piacerebbe rivederlo nel Barça”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa