Barça-Juve è anche Messi-Ronaldo: la sfida dei gol parte da 712 contro 750

Domani sera al Camp Nou si incontreranno Barcellona e Juventus. Sarà anche l’occasione per Messi e Ronaldo di ritrovarsi in campo e sfidarsi. Non accade dal 6 maggio 2018: un incontro di Liga tra Barça e Real Madrid finito 2-2, con entrambi a referto. All’andata il portoghese non ha potuto prendere parte all’incontro a causa del Covid. I due non si trovano uno di fronte all’altro in Europa dalle semifinali di Champions League 2010/11, vinte dal Barcellona contro il Real Madrid. Ma sarà soprattutto la sfida dei gol. Cristiano Ronaldo ha appena celebrato i 750 gol in carriera, Messi ne ha segnati sin qui 712.

Foto: Twitter Mirror