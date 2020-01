Barça, i convocati per la semifinale di Supercoppa: c’è anche Vidal

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per la semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid di Simeone, in programma giovedì. Presente anche Arturo Vidal, con l’Inter che attende e resta fiduciosa. A seguire l’elenco completo dei calciatori blaugrana:

Foto: Vidal Twitter