Barça, è un momento nero: l’esonero di Valverde, il caso Messi-Abidal e il ko in Coppa del Re

Momento nero per le big spagnole. Dopo il Real Madrid, anche il Barça saluta la Copa del Rey. La squadra di Quique Setien esce dai quarti di finale per mano dell’Athletic: al San Mames è decisivo il gol di Inaki Williams al 93′. Prosegue, dunque, la situazione delicata in casa blaugrana: una “crisi” iniziata con l’esonero di Ernesto Valverde, proseguita con il caso (per ora rientrato) Messi-Abidal. Nel tardo pomeriggio la riunione tra il presidente Bartomeu e il direttore sportivo dopo il botta e risposta con l’argentino. Due ore di summit interno e un verdetto pacifico: niente licenziamento, niente dimissioni. Una rottura avrebbe complicato ancor di più le cose, probabilmente anche per Messi. Ora l’ennesimo colpo basso, nonostante l’arrivo in panchina di Quique Setien: il ko in Coppa del Re contro il Bilbao è la certificazione del momento nero del Barcellona.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona