Barça, è ufficiale il rinnovo di Jordi Alba. Clausola da 500 milioni

Il Barcellona blinda Jordi Alba, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane ore è arrivata anche l’ufficialità. Il club catalano, attraverso i propri canali, ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del terzino spagnolo per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. La nuova clausola di rescissoria è fissata a 500 milioni di euro.

