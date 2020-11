Barça, distorsione del legamento laterale del ginocchio per Busquets. La nota del club

“Sergio Busquets è stato visitato questa mattina dai Servizi Medici del Club ed è stata confermata la diagnosi di una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro”, con questa nota il Barcellona ha aggiornato la situazione del centrocampista spagnolo che si era fermato mentre era con la Nazionale spagnola dopo i controlli medici. Busquets non sarà dunque disponibile per la gara di sabato sera contro l’Atletico Madrid, e rischia di dover stare fermo per almeno due settimane.

❗ COMUNICADO MÉDICO | Sergio

Los Servicios Médicos del Club han confirmado el esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda 🔗 Todos los detalles: https://t.co/LSdwK4lTLK pic.twitter.com/HoSvD9jLnD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2020

Foto: twitter Barcellona