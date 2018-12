Barça, distorsione alla caviglia per Malcom. I tempi di recupero…

Il Barcellona, attraverso i propri account ufficiali, ha appena fatto il punto in merito alle condizioni fisiche di Malcom. L’esterno offensivo brasiliano, uscito anzitempo ieri nel match di Copa del Rey contro il Leonesa, ha rimediato la distorsione della caviglia destra. I tempi di recupero? L’ex dovrà restare fermo ai box tra 10 e i 15 giorni. Pertanto, il classe 1997 non sarà in campo in Champions League nella gara contro il Tottenham.

❗ [COMUNICADO MÉDICO] Malcom, entre 10 y 15 días de baja por un esguince en el tobillo derecho

🔵🔴 #ForçaBarça

Foto: Barcellona Twitter