Clamoroso a Vigo: il Barcellona si fa rimontare contro il Celta dal 3-0 del primo tempo al 3-3 definitivo. In attesa di Xavi, va male l’ultima gara in panchina per Sergi Barjuan: a segno Ansu Fati (costretto a uscire per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro, da valutare), Sergio Busquets e Depay, per il Celta a segno Iago Aspas (doppietta) e Nolito.

Foto: Twitter Celta Vigo