Barça, buona la prima per Koeman: tris al Gimnastic di Terragona. Messi in campo, assenti Suarez e Vidal

Buona la prima per Koeman: il Barcellona super il Gimnastic di Terragona per 3-1 nel primo test amichevole del “nuovo” corso. A siglare le reti Dembelé, Griezmann e Coutinho, questi ultimi due direttamente dagli undici metri. Messi regolarmente in campo, non hanno preso invece parte alla sfida, in quanto non convocati, Suarez e Vidal, chiacchieratissimi in sede di mercato.

Foto: Twitter Barcellona