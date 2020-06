Barça, bufera su Semedo: è andato a una festa di compleanno, violato il protocollo

Nelson Semedo è finito al centro della bufera. Il laterale del Barcellona, come riportato dai principali media spagnoli, avrebbe violato i protocolli sanitari previsti dalla Liga per la ripartenza del campionato, partecipando alla festa di compleanno di un amico lo scorso lunedì sera, in un ristorante di Castelldefels, alla quale avrebbero partecipato altre 19 persone. Nelle immagini che circolano in rete, si vede il terzino portoghese in compagnia di altre persone, tutti senza mascherina e senza rispettare la distanza minima di sicurezza consigliata per prevenire la diffusione del coronavirus. Sarà una commissione della Liga a doversi pronunciare sul caso.

Foto: AS