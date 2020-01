Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Manca solo l’ufficialità, come anticipato da Marca. Fatale la sconfitta di rimonta in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid di Simeone. Al posto di Valverde arriverà Quique Setien, 65 anni, ex allenatore del Real Betis fino alla scorsa stagione, pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del club catalano.

Foto: Mundo Deportivo