Barbieri, quinto giocatore nato dopo il 2001 ad essere schierato dalla Juve in Serie A

La Juventus ha fatto esordire in Serie A, durante questa stagione, l’ennesimo calciatore nato dal 2001. Si tratta del classe 2002 Tommaso Barbieri, che è stato schierato da Massimiliano Allegri da titolare contro il Sassuolo. Il giovane laterale raggiunge Miretti, Soulé, Barrenechea e Fagioli in questa classifica. Come riportato dalla società di elaborazione dati sportivi Opta, solo Verona (9) e Torino (6) hanno schierato titolari più giocatori nati dal 2001 della Juventus (5) in questa stagione di Serie A.

Fabio Miretti – 2003

Matìas Soulé – 2003

Tommaso Barbieri – 2002

Enzo Barrenechea – 2001

Nicolò Fagioli – 2001

Foto: Instagram Tommaso Barbieri