Barbieri: “Nicola è un punto di riferimento per la Cremonese. Vardy ci insegna a non mollare mai”

11/12/2025 | 11:31:44

Tommaso Barbieri della Cremonese ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello sport, dove ha parlato della sua avventura con i grigiorossi: “Io mi trovo benissimo e già l’anno scorso ho capito di essere arrivato in una società importante, molto organizzata e ambiziosa. Siamo saliti in Serie A con una rosa composta da giocatori forti che poi è cambiata parecchio ma l’ambiente è rimasto lo stesso. Siamo una grande famiglia che lavora per un obiettivo comune. Nicola? Per noi è una figura importante, un punto di riferimento. Oltre a essere un bravo allenatore è anche una grandissima persona e così il suo staff. Ci spinge a dare tutto in campo, è un grande motivatore e lo dimostra con i fatti. È l’allenatore che ha utilizzato più giocatori, sa coinvolgere tutti. Vardy? Il giocatore non ha bisogno di presentazioni. Colpisce la sua umiltà, la voglia di lottare, la fame che ha. Ti incita sempre anche quando sbagli, è uno che ti spinge a non mollare mai”.

foto x cremonese