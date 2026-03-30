Barbarez (ct Bosnia): “L’esultanza dei giocatori dell’Italia? Dimostrano la loro emozione”

30/03/2026 | 18:35:19

Sergej Barbarez ha parlato a Sky Sport: “L’esultanza dei giocatori dell’Italia? Sono cose normali, quelle immagini dimostrarono l’emozione dell’Italia: Anche pero noi questa finale è di per sé già una motivazione extra. Sarà una partita importante, per entrambe. Non solo a livello sportivo, ma anche perché tutto il pubblico bosniaco si aspetta molto da questa partita. Siamo orgogliosi e felici di giocare con l’Italia in casa nostra, si diventa calciatori anche per questo. Ha avuto una carriera migliore della mia ma entrambi abbiamo una storia da raccontare. Questo si riflette anche nel gioco”.

foto ct bosnia