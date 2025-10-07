Barbarez (ct Bosnia): “Dzeko gioca poco a Firenze? A volte preferirei che giocasse anche di meno”

07/10/2025 | 23:25:54

Il ct della Bosnia Barbarez ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul minutaggio di Dzeko alla Fiorentina: “Per quanto mi riguarda è il minore dei problemi. Anzi, a volte preferirei che giocasse meno, soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali. Non è affatto un problema. Abbiamo tregiocatori che non sono titolari nelle loro squadre per questo è importante che siano in forma e che abbiano ritmo, solo così possiamo essere degli avversari tosti per tutti”.

Foto: sito Bosnia