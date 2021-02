Barba: “La classifica preoccupa ma la salvezza dipende da noi”

Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby campano contro il Napoli: “C’è un po’ di rammarico, sicuramente si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco. Ci prendiamo comunque gli aspetti positivi perché ci abbiamo provato fino alla fine. La classifica a mio parere ci deve sempre preoccupare, non abbiamo ancora fatto nulla e ci sono tante squadre ancora in corsa. Però abbiamo la fortuna che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo vivere le partite con il giusto peso”.

Foto: Logo Benevento