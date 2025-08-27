Baraonda Milan: rallentamenti per Harder, le idee dell’intermediario. E Vlahovic…

27/08/2025 | 15:23:01

Rallentamento improvviso per Conrad Harder al Milan. Totali conferme su quanto anticipato da Michele Criscitiello alle 14,16, clamorosa indiscrezione, la frenata può essere definitiva. Ma la sorpresa è enorme, visto che il Milan aveva scambiato i documenti con lo Sporting CP, mancava il via libera definitivo, legato anche al pressing del Rennes e non soltanto alla necessità del club portoghese di trovare un sostituto. Cosa accadrebbe in caso di immediata virata su un altro attaccante? L’intermediario Busardò aveva proposto Arokodare che però ha un discorso avviato con il Wolverhamptont. Ma come vi raccontiamo da tre mesi la soluzione ideale per Massimiliano Allegri ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic.

Foto: Instagram Harder