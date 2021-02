Barak: “Stiamo facendo tutti bene, Juric ci dà molta libertà in campo”

Juric vi dà tanta libertà a centrocampo…

“Sì, il mister dà tanta libertà in mezzo al campo e cambiamo ruoli continuamente. Davanti anche abbiamo libertà. Noi sentiamo il calcio sul momento, cerchiamo anche di divertirci e di segnare tanti gol. Serve il cosiddetto timing, questo poi fa la differenza in Serie A: se non hai giocatori che sentono calcio, poi non arrivano occasioni per segnare”.